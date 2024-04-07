عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

شريف سلامة ودينا الشربينى مع إسعاد يونس في عيد الفطر

مسلسل كامل العدد
مسلسل كامل العدد

يستضيف برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على قناة "dmc" يومي الخميس 11 أبريل والجمعة 12 أبريل، أبطال ونجوم مسلسل "كامل العدد" وذلك ضمن حلقات خاصة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

يستضيف البرنامج أبطال ونجوم مسلسل "كامل العدد" وهم 22 نجمًا ونجمة منهم دينا الشربيني وشريف سلامة وجيهان الشماشرجي وأحمد جمال سعيد والمخرج خالد الحلفاوي والفنان أحمد كمال والفنان تميم عبده، بالإضافة إلى نخبة كبيرة جدًا من نجوم المسلسل في احتفالية خاصه تحدث لأول مرة علي مسرح "صاحبة السعادة".

وقال المخرج خالد الحلفاوي، :"أنا مبتوقعش إنه يطلع رقم 1 ولا رقم 2 انا ببقى فيا إللي مكفيني ويطلع زي ما يطلع المهم وانا نايم بليل كده اقول أنا عملت إللي عندي وربنا يكرم".

وأضاف « الحلفاوي » خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “التاسعة” على قناة "الأولى" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن المهنه بشكل عام صعبة لذلك بشعر بإستغراب شديد عندما أري الناس مهتمه بالتوقعات والتريندات، موضحاً أن عملية خلق مسلسل هي مصيده للوقت.

وأشار المخرج خالد الحلفاوي إلى أن المسلسلات أذواق من الممكن ان تبدع في عمل فني ولا ينال اعجاب إلا القليل ، منوها إلى أن مسلسل كامل العدد نجح بتوفيق ربنا.

احمد جمال سعيد الاعلامية اسعاد يونس الفنانة والاعلامية إسعاد يونس المخرج خالد الحلفاوي خالد الحلفاوي دينا الشربيني مسلسل كامل العدد مسرح صاحبة السعادة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إثيوبيا تتغنى بحل أزمة الكهرباء بسد النهضة.. وخبير يكشف الحقيقة المُرّة

600 جنيه| الذهب يخالف التوقعات مجددا بقفزة كبيرة.. وسعر عيار 21 الآن

ظلام كامل ببعض المناطق.. تفاصيل كسوف الشمس غدا

تعليق مثير من حسن شاكوش بعد عرض حلقته مع رامز ومشاجرته مع طليقته

أول رد فعل من خالد الغندور بعد خسارة سيدات طائرة الزمالك أمام الأهلي

تغيير مواعيد عمل المخابز في العيد.. وهذا ما ستفعله وزارة التموين لتخفيض الأسعار

رسميا.. رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه

يغطي جميع العواصم العربية ويحمل أسلحة نووية وكيميائية.. هذا هو المشروع الصاروخي الإسرائيلي للحرب الشاملة

موضوعات متعلقة

لكل مجتهد نصيب.. أول تعليق من كزبرة على منتقدي صوره بالجامعة الأمريكية

هاني شاكر يحيي حفلا في الأوبرا بمناسبة أعياد الربيع.. 29 أبريل

مع سيارة نعمة الأفوكاتو.. مفاجأة مي عمر لجمهورها فى العيد

أثار الجدل.. حقيقة تكريم كزبرة فى الجامعة البريطانية| تفاصيل

نادين نسيب نجيم تكشف كواليس صفع محمد الأحمد لها

المداح الحلقة 28 .. صابر يرى سرا خطيرا في منامه

حسن شاكوش وطليقته ريم طارق ضحايا رامز جلال اليوم

بـ 100 راجل الحلقة 27 .. محمد رضوان يقـ.ـتل محمد القس وانهيار سمية الخشاب

ترشيحاتنا

تشكيل رؤساء الصحف الجدد.. فرحات بالأهرام وعفيفي بأخبار اليوم ولطفي بدار التحرير

عشيق مراتي.. مطاردة وأكشن لتحرير موظف مختطف في أكتوبر

استثناء هذه المشروعات من تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص 

شاهد هذا الفيديو الآن لمعرفة أماكن شراء الأسماك والرنجة بأرخص الأسعار قبل العيد

دعاء ختم القرآن ليلة 29 رمضان.. سُنة عظيمة في آخر ليلة وترية

19 مليون جنيه.. صدمة جديدة لتجار الدولار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاجوال مختلف.. ليلى أحمد زاهر تستعرض رشاقتها .. شاهد

وصفات آخر رمضان.. طريقة عمل البطاطس بالخل والثوم

ما علاقة الخمر؟ أكبر معمر بالعالم يكشف سرا خطيرا

أجملهن نسرين طافش ودرة.. إطلالات الفنانات في آخر أسبوع برمضان تشعل السوشيال ميديا|شاهد

فيديو

وشم أحمد الفيشاوى الجديد يثير الجدل.. فيديو

الكيلو وصل كام؟ .. تراجع أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق

سأعتزل بعد 4 أعوام.. هالة صدقي تكشف سبب ابتعادها عن الفن

الأرصاد توضح حقيقة ضرب العاصفة «نهال» مصر.. ونصائح للمواطنين بارتداء الملابس الريفية|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

اﻟﻤﺰﻳﺪ