شريف سلامة ودينا الشربينى مع إسعاد يونس في عيد الفطر

يستضيف برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على قناة "dmc" يومي الخميس 11 أبريل والجمعة 12 أبريل، أبطال ونجوم مسلسل "كامل العدد" وذلك ضمن حلقات خاصة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

يستضيف البرنامج أبطال ونجوم مسلسل "كامل العدد" وهم 22 نجمًا ونجمة منهم دينا الشربيني وشريف سلامة وجيهان الشماشرجي وأحمد جمال سعيد والمخرج خالد الحلفاوي والفنان أحمد كمال والفنان تميم عبده، بالإضافة إلى نخبة كبيرة جدًا من نجوم المسلسل في احتفالية خاصه تحدث لأول مرة علي مسرح "صاحبة السعادة".

وقال المخرج خالد الحلفاوي، :"أنا مبتوقعش إنه يطلع رقم 1 ولا رقم 2 انا ببقى فيا إللي مكفيني ويطلع زي ما يطلع المهم وانا نايم بليل كده اقول أنا عملت إللي عندي وربنا يكرم".

وأضاف « الحلفاوي » خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “التاسعة” على قناة "الأولى" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن المهنه بشكل عام صعبة لذلك بشعر بإستغراب شديد عندما أري الناس مهتمه بالتوقعات والتريندات، موضحاً أن عملية خلق مسلسل هي مصيده للوقت.

وأشار المخرج خالد الحلفاوي إلى أن المسلسلات أذواق من الممكن ان تبدع في عمل فني ولا ينال اعجاب إلا القليل ، منوها إلى أن مسلسل كامل العدد نجح بتوفيق ربنا.