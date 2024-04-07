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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رامي صبري يكشف تفاصيل حياته في سولد أوت

رامى صبرى
رامى صبرى

يحل المطرب رامي صبري ضيفًا على برامج "سولد أوت" الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد على قناة "CBC"، وذلك يوم الجمعة المقبل 12 أبريل.

يقدم رامي صبري خلال الحلقة التي تعرض في تمام التاسعة مساء، مجموعة من أغانيه المميزة والتي نالت إعجاب الجمهور.

برنامج "سولد أوت كامل العدد" يعرض يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساء.

ويلتقي المطرب رامي صبري مع المطرب أحمد بتشان يوم 18 أبريل المقبل بالكويت ضمن سلسلة حفلات "ليالي العيد " بحديقة الشهيد من تنظيم a music للمنتج أحمد الخالدي، ليكون الجمهور الكويتي على موعد مع حفل غنائي مميز بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر المبارك.

ومن المقرر أن يطل رامي وبتشان، على جمهور المسرح المفتوح ليقدما مجموعة مميزة من الأغنيات الاستثنائية التي عرفوا بها.

وفي هذا الصدد، قال أحمد الخالدي منظم الحفل، إن الحفل المرتقب يأتي ليستكمل سلسلة الحفلات التي قدمها الفترة الماضية وحققت نجاحا كبيرا ولكن تأتي هذه المرة بعنوان "ليالي العيد"، معربا عن سعادته بالتعاون مع الفنان رامي صبري و الفنان أحمد بتشان.

وأكد الخالدي، أن الاستعدادات تجرى على قدم وساق لتهيئة المسرح في ظل حرصه على توفير كافة الإمكانات الفنية والتقنية ليظهر نجوم الحفلات بأفضل صورة، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الكشف عن مجموعة أخرى من الحفلات لنجوم الكويت والوطن العربي.

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