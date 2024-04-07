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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح معرض خيري للملابس الجاهزة بجامعة المنصورة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

افتتح الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة،  المعرض الخيري للملابس الجاهزة الذي ينظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وحضر الافتتاح الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتورة سحر توفيق عميد كلية التربية طفولة.

وأوضح الدكتور شريف خاطر أن تنظيم المعرض يأتى في إطار خطة الجامعة للرعاية الاجتماعية للعاملين بالخدمات المعاونة وعمال اليومية الغير قادرين، من أجل تخفيف الأعباء المادية عليهم مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وأكد أن الجامعة تعمل بصورة مستمرة على تعزيز مفهوم التكافل الاجتماعي ودعم ورعاية غير القادرين من منسوبيها.

و أشار  عبد العظيم إلى أن المعرض الخيري يحتوى على أكثر من ١٠٠٠ قطعة ملابس، و يضم العديد من معروضات الملابس الحريمي و الرجالي و الأطفال لمختلف الأعمار و متاحة للفئات المستهدفة من خلال كوبونات، و يتم بموجبها استلام الملابس من المعرض.

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