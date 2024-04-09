جومانا مراد: أحب السينما وسلطنا الضوء على مشاكل المجتمع في عتبات البهجة (حوار)

دائما ما تختار الفنانة جومانا مراد أدوارها بعناية، إضافة لقدرتها على إقناع الجمهور بالدور الذي تلعبه سواء الشعبي أو الرومانسي أو غيره من الأدوار التي مكنتّها من حجز مكانتها في قلوب المشاهدين، وطلت على جمهورها هذا العام بشخصية "نعناعة" من خلال مسلسل "عتبات البهجة"، الذي ظهرت فيه بشخصية فتاة شعبية مختلفة عمّا قدّمته سابقًا.



كشفت جومانا في حوارها مع صدى البلد عن تعاونها مع المخرج الكبير مجدي أبو عميرة، والفنان القدير يحيى الفخراني، وكيفية الاستعداد لشخصية نعناعة.

وإلى نص الحوار:

في البداية.. كيف كان التعاون مع الفنان الكبير يحيي الفخراني؟



على الصعيد الشخصي والفني أنا أحبه جدًا، بالإضافة إلى أن العمل معه متعة، فهو مدرسة المصداقية في الأداء والتعبير، بجانب أن تمثيله سهل، عفوي، وصادق، لا يمكن الاختلاف عليه بأنه أستاذ كبير، وكنت محظوظة بالعمل معه، واستمتعت كثيرًا بالعمل والتصوير معه، لأنه قامة كبيرة.

بما تصفِ العمل مع المخرج الكبير مجدي أبو عميرة؟



منذ عدة سنوات، كان من المفترض أن يكون أول عمل لي في مصر مع الأستاذ الكبير مجدي أبو عميرة من خلال مسلسل -الحب موتًا- حيث كان إخراجه، إلا أنه حدثت بعض التغييرات وتغير مخرج العمل وأخرجه الأستاذ مجدي أحمد علي، وحدث اللقاء بعد سنوات طويلة، واجتمعت معه في عمل بعد مرور كل هذا الوقت، وبالتأكيد سعيدة بهذا التعاون، فالأستاذ الكبير مجدي أبو عميرة، شخص مريح في "اللوكيشن" وهادئ، وعلى دراية تامة بما يريده، وانا كـ"جومانا" يهمني أن كل مخرج أعمل معه أكون مختلفة، وهذا بالفعل ما وجدتّه مع المخرج مجدي أبو عميرة "انا معاه مختلفة عن أي عمل سابق".

جمع العمل العديد من النجوم الشباب من بينهم "خالد شباط" الذي يشارك في عمل مصري لأول مرة وعنبة مطرب المهرجانات.. حديثنا عن فكرة تواجد الشباب مع جومانا مراد في المسلسل؟



سعيدة جدًا بهؤلاء الشباب، وأحبهم على المستوي الشخصي، إن تحدثّت عن عنبة فهو من ألذ الشخصيات الموجودة في المسلسل والحياة، وأشعر بانبساط عندما أجد جيل شباب لديهم الموهبة في أكثر من شئ، أمّا بالنسبة لخالد، أتمني أن تكون هذه التجربة إضافة كبيرة بالنسبة له أمام الدكتور يحيى الفخراني، وهو شخص موهوب وجميل وملتزم، وعنبة وخالد «عاملين شغل حلو» في المسلسل، وأتمني بالتأكيد لهم النجاح، وترك بصمة.

المسلسل تناول قضايا كثيرة تهم الرأي العام.. هل ترين أن مناقشة مثل هذه القضايا في الدراما أمر جيد؟



بالطبع، لأن وظيفة الدراما هي إلقاء الضوء على مشاكل المجتمع، ولكن لكي يتم حل هذه القضايا نحتاج إلى 90 حلقة، وهذا يجعلنا نحاول إلقاء الضوء على هذه المشاكل، كما أننا نحاوّل بقدر الإمكان طرح وجهة نظرنا، أو العمل على توعية الناس أو مساعدتهم.



بالتأكيد، أساسي لأنني لا أحصل على الورق لأقوله كما هو، لأنه يجب على الممثل أن يحوّل الورق إلى لحم ودم، لذا بالتأكيد يجب أن يكون ليّ إضافات فيه.

"عتبات البهجة" ينتمي إلى فئة المسلسلات الـ 15 حلقة.. فما رأيك بهذه التجربة؟



فكرة الـ 15 حلقة مريحة، ولكن اعتقد أن الجمهور في رمضان يفضل مسلسلات الـ 30 حلقة في رمضان تحديدًا، لأنهم يتابعونه طوّال الشهر، ولكن أنا كممثلة أحب الـ 15 حلقة أكثر، لأنني أحب وأميل للسينما أكثر، وبالنسبة ليّ 30 حلقة «كثير»، والـ45 حلقة كثير جدًا، وعندما أعيد إنتاج مسلسلات الـ 15 حلقة شعرت بأنها لذيذة.

تحدثتِ بأنك تميلين للسينما أكثر.. فهل من الممكن أن تٌضحي جومانة بعمل درامي لأجلها أو العكس؟



أفضل السينما بالتأكيد دون تفكير.

"المتحدة" هذا العام لديها توليفة متنوعة من المسلسلات للجمهور.. فما رأي جومانة في هذا الاختلاف؟



سعيدة جدًا بهذا التنوع والاختلاف الموجود في دراما رمضان 2024، فعندما كنت اتصفح الأفيشات الموجودة في الشارع أو الإعلانات، أشعر بتوليفة دسمة ومختلفة ومتنوعة، وهذا التنوّع مفيد، هذا العام لدينا مسلسلات تاريخية، كوميدية ودراما وتراجيدي، لذا فأنا سعيدة جدًا، وهذه المسلسلات التي تطرحها المتحدة تُقدّم بجودة عالية قادرة على المنافسة العالمية.

ما رأيك في المنصات الرقمية التي تعرض عليها الأعمال الفنية؟



فكرة جميلة، وتشعر المشاهد بالراحة سواء بسبب عدم وجود إعلانات أو فكرة مشاهدة الحلقات بشكل متواصل دون انقطاع لأي سبب، إلا أنه في الوقت ذاته لا يمكن مقارنة التلفزيون بالمنصة، لأننا تعوّدنا على الإعلانات في رمضان خاصًة وإحنا بنفطر، حتى أنه أصبح طقس من طقوس رمضان.

كيف تتعامل جومانا مراد مع النقد؟



النقد البنّاء بالتأكيد اهتم به، وفي الحقيقة أغلب النقد الذي يٌوجه ليَّ هو نقد بنّاء، وحتى إن تعرضت للنقد بأمر ما، لم يحبه شخص ولكن بطريقة محترمة يشعرني بسعادة، لأن هذا يلفت نظري في بعض الأحيان لأشياء لم ألاحظها، أمّا النقد الهدّام وهو النقد لمجرد النقد، فهذا لا أعيره أي اهتمام.

ما هي علاقتك بالسوشيال ميديا؟



أنا غير مهوسة بالسوشيال ميديا ولا أتركها بالوقت ذاته، أنا من محبين وسيلة التواصل "إنستجرام"، خاصة أننا في مصر نركز عليها ونحبها أكثر من الـ"سناب شات"، ما بين فترة والأخرى اتفاعل، وأكون متابعة ولكن ليس بـ"هوس"، وانا بشرف بنفسي على "إنستا وإكس".