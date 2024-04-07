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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إسراء صممت منزل باربي ومجسمات من خامات معاد تدويرها

منزل باربي
منزل باربي

الكثير من الفتيات الصغيرات يحلمن بتأسيس منزل والذى يشبه في الغالب بيت باربي الدمية الشهيرة، والذى يشاهدونه ويسمعون عنه من خلال القصص والحكايات وأفلام ديزني المصورة فقط، ولكن استطاعت إسراء صاوي صاحبة الـ 28 عاما تحقيق حلم طفولتها بتصميم بيت باربي بتفاصيله من خلال استخدام الخامات المتاحة والقديمة ولكن بطريقة إعادة التدوير.


قالت إسراء في حديثها لصدى البلد، إنها خريجة كلية التجارة شعبة اللغة الإنجليزية جامعة القاهرة بتقدير جيد جداً، وبعد تخرجها لم تجد شغفها في العمل المكتبي، وأرادت أن تستثمر في موهبتها، خاصة تصميم المجسمات، وذلك من خلال تعليم نفسها بنفسها عن طريق متابعة الفيديوهات التعليمية الخاصة بتصميم المجسمات بخامات بسيطة أو معاد تدويرها.

وتابعت أن الفكرة زادتها حماساً خاصة مع إمكانية تصميم بيوت الدمى التي طالما حلمت بها وهى طفلة، من خلال استخدام قطع قماش وكارتون ومسدس الشمع الخاص بها.

وأردفت أنها بدأت بتعليم نفسها ثم البحث عن الخامات التي تستخدمها ومنها احترفت فن المصغرات، وأضافت أنها تعرفت على خامة الفوم المضغوط ومنها إلى خشب الـ mdf، التي استطاعت باستخدامه تصميم بيت باربي التي استخدمه لأغراض تعليمية خاصة في جلسات التخاطب للأطفال بعدما وجهت نشاطها لدعم هؤلاء الأطفال وتعليمهم تطوير مهاراتهم بالفن.


وأشارت إلى أن الفكرة لم تكن تصميم لعبة للأطفال فقط، ولكنها محاكاة لعقل الطفل وجعله يرى العالم من عينيه الصغيرتين، وأردفت أنها نفذت المصغرات من عجينة السيراميك خاصة فى تصميم مصغرات بعض الأطعمة مثل الفول والطعمية وصينية البطاطس والمحشي والملوخية وجعلت التصميم بطابع مصري، بجانب تفاصيل المنزل من الكارتون وقطع القماش والفوم، مع إضافة صور الطفلة لزيادة تفاعلها مع اللعبة، وكأنه منزلها هي و ليس منزل باربي.

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IMG_20240407_162843
IMG_20240407_162833
IMG_20240407_162833
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IMG_20240407_162825
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