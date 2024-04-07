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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موتيابا يصل القاهرة ويخوض التدريب مع لاعبي الزمالك المستبعدين من لقاء فيوتشر

موتيابا
موتيابا

وصل الأوغندي ترافيس موتيابا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى القاهرة صباح اليوم، بعد غيابه خلال الأيام الماضية بسبب تواجده في بلاده لتجديد جواز سفره.

وكتب احمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "وصول موتيابا إلى القاهرة ويشارك في تدريبات المستبعدين بالزمالك"

ومن المقرر أن يشارك اللاعب في تدريبات اليوم مع المستبعدين من مباراة الفريق أمام فيوتشر  في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية المقرر لها اليوم.

ويلتقي الزمالك مع فيوتشر في إياب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية اليوم الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءًا على ستاد القاهرة.

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