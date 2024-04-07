رضا شحاتة: مانويل جوزيه كان لا يحب أي لاعب صاحب نجومية

قال رضا شحاتة لاعب الاهلى السابق ومنتخب مصر بأن علاقتة بمانويل جوزية المدير الفنى السابق للاهلى كانت متوترة للغاية ويشوبها بعض المشاكل الفنية وقت تواجدي فى القلعة الحمراء.

وكشف رضا شحاتة فى تصريحات إذاعية بأن مانويل جوزية كان لا يحب أى لاعب صاحب نجومية واسم كبير ولا أى لاعب يأتي بمبالغ كبيرة لدرجة الاصطدام وهو ما حدث معي بالفعل فى بداية تواجدى بصفوف الفريق الاحمر

وأضاف قائلا : "فقد طلب مني النزول والتدريب مع الناشئين دون أي سبب يذكر ولكن فهمت الامر ورفضت الدخول فى مناوشات ببداية الامر وبالفعل نفذت الطلب وتدربت مع ضياء السيد وقتها بقطاع الناشئين الذى طالبني بالتألق وعدم الحزن وبالفعل بعد مباراتين قام بإعادتي إلى الفريق الأول لبدء المشاركة"

وكشف رضا شحاتة بأن الامر وصل الى طريق مسدود فى احدي المرات فقد قام بنزولي كبديل ثم اخراجي مجددا من الملعب فى مباراة أمام المصري البورسعيدي ومن هنا انتهي الامر بالنسبة لى وفضلت الرحيل والذهاب إلى نادي إنبي.

وقال رضا شحاتة انه واجه سوء توفيق للغاية وقت تدريب فريق الداخلية وهي أكتر تجربة شعرت فيها بعدم الارتياحية نظرا لظروفها فقد تعرضت لهزائم غريبة للغاية واضاعت العديد من الفوز فى المباريات بسبب عدم التوفيق نهائيا لذلك فضلت الرحيل عن قيادة الفريق فنيا

وكشف رضا شحاتة بأن هناك عرض لتدريب أحدي الفرق العربية خارج مصر وفى انهاء الرتوش الأخيرة ولكني لا أستطيع الإفصاح عن أي معلومات الان وفى حالة اتمام الامر سأعلن مباشرة.