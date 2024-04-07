المدير الفني للزمالك يلجأ لقطاع الناشئين لتعويض غيابات الفريق أمام الاتحاد

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز حالة الطوارئ استعداداً لمباراة مودرن فيوتشر في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكتب احمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه علي فيسبوك "جوميز يلجأ لقطاع الناشئين بالزمالك لتعويض الغيابات في الفريق الأول بسبب الإصابات".

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها مساء اليوم الاحد باستاد القاهرة.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد الماضي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف