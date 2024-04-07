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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الإنجليزي.. ليفربول يتقدم علي مانشستر يونايتد بهدف في الشوط الأول

صدى البلد

 نجح فريق ليفربول في الخروج من الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد، علي مانشستر يونايتد.

تقام المباراة على ملعب "أولد ترافورد"، معقل اليونايتد، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

في الدقيقة الثانية من بداية المباراة، كاد مانشستر يونايتد أن يتقدم بعد هدف من أليخاندرو جرناتشو، ولكن تم إلغاء الهدف بسبب التسلل.

وجاء ردّ الفعل سريعا من ليفربول في الدقيقة الثالثة، حيث قام محمد صلاح بتمريرة بينية إلى دومينيك سوبوسلاي الذي وضعها في المرمى ليتصدى لها أونانا، حارس مانشستر يونايتد.

وسيطر ليفربول على المباراة وحاول التسجيل مرارًا على مرمى اليونايتد، وفي الدقيقة 23، نجح لويس دياز في تسجيل الهدف الأول لفريقه بعد تمريرة من داروين داخل منطقة الست ياردات.

الدوري الانجليزي الممتاز الدوري الإنجليزي أولد ترافورد دومينيك سوبوسلاي فريق ليفربول لويس دياز

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