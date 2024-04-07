الدوري الإنجليزي.. ليفربول يتقدم علي مانشستر يونايتد بهدف في الشوط الأول

نجح فريق ليفربول في الخروج من الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد، علي مانشستر يونايتد.

تقام المباراة على ملعب "أولد ترافورد"، معقل اليونايتد، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

في الدقيقة الثانية من بداية المباراة، كاد مانشستر يونايتد أن يتقدم بعد هدف من أليخاندرو جرناتشو، ولكن تم إلغاء الهدف بسبب التسلل.

وجاء ردّ الفعل سريعا من ليفربول في الدقيقة الثالثة، حيث قام محمد صلاح بتمريرة بينية إلى دومينيك سوبوسلاي الذي وضعها في المرمى ليتصدى لها أونانا، حارس مانشستر يونايتد.

وسيطر ليفربول على المباراة وحاول التسجيل مرارًا على مرمى اليونايتد، وفي الدقيقة 23، نجح لويس دياز في تسجيل الهدف الأول لفريقه بعد تمريرة من داروين داخل منطقة الست ياردات.