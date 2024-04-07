رغم انسحاب القوات.. رئيس أركان جيش الاحتلال: الحرب مستمرة ولم تنته بعد|تفاصيل

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هيرزي هاليفي، اليوم الأحد، إنه على الرغم من الانسحاب من قطاع غزة، فإن الحرب ضد حماس مستمرة ولم تنته بعد.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيلة، قال هاليفي إن "جيش الدفاع الإسرائيلي سيعرف كيف يعود إلى القتال في حالة الهدنة كجزء من صفقة الرهائن وأن إعادة الرهائن مسألة أكثر إلحاحا من الأهداف الأخرى".

وأضاف، في بيان صحفي بمناسبة مرور ستة أشهر على هجوم حماس في 7 أكتوبر: "نحن نخوض هذه الحرب بشكل مختلف، إنها مختلفة عن سابقاتها".

وتابع: "الحرب في غزة مستمرة، ونحن بعيدون عن التوقف"، مشيرا إلى أنه "لا يزال كبار مسؤولي حماس مختبئين. سنصل إليهم عاجلا أم آجلا".

وتعهد: "لن نترك ألوية حماس نشطة في أي جزء من القطاع.. لدينا خطط وسنتصرف عندما نقرر".

وزعم رئيس الأركان الإسرائيلي أن الاحتلال يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مدعيا أن "مصلحة حماس هي تقديم أزمة إنسانية في غزة، والضغط من أجل إنهاء الحرب".

وقال "تحاول حماس السيطرة على المساعدات الإنسانية وتمنع توزيعها، والعودة والسيطرة على قطاع غزة، لا ينبغي أن يحدث هذا.. لذلك، نواصل تفكيك حماس من قدراتها العسكرية والحكومية، لتحقيق الاستقرار في المنطقة".

وشدد هاليفي على أن محادثات التفاوض على الرهائن يجب أن "تتم بمسؤولية وبعناية ويجب ترك تفاصيلها في الغرف الصحيحة".