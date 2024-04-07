يتجه إلى الحدود.. جيش الاحتلال يعلن استعداده للهجوم على لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد أنه 'يستعد للانتقال من الدفاع إلى الهجوم' فيما يتعلق بالعمليات على الحدود الشمالية مع لبنان.

ويتبادل الجيش الإسرائيلي وجماعة حزب الله اللبنانية إطلاق النار بشكل متزايد منذ اليوم التالي لشن حماس هجمات 7 أكتوبر في إسرائيل، مع أنباء عن سقوط ضحايا من الجانبين. إنها واحدة من الصراعات المتعددة المستمرة بين إسرائيل والجماعات الوكيلة لإيران.

'خلال الأيام الأخيرة، تم الانتهاء من مرحلة أخرى من استعدادات القيادة الشمالية للحرب، والتي تمحورت حول رفع قدرات مستودعات عمليات الطوارئ لغرض التجنيد على نطاق واسع لقوات جيش الدفاع الإسرائيلي عند الضرورة ... وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: 'على خط المواجهة خلال فترة قصيرة مع جميع المعدات اللازمة للقتال'.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قادة الوحدات النظامية والاحتياطية جاهزون الآن للانتشار 'في غضون ساعات قليلة'.

تم إصدار البيان باللغتين الإنجليزية والعربية، مع استخدام لغة مختلفة قليلاً للبيان باللغة العربية. ولا تحمل النسخة الإنجليزية عبارة 'الاستعداد للانتقال من الدفاع إلى الهجوم' وبدلا من ذلك تسلط الضوء على 'استعداد الجيش الإسرائيلي للانتقال من الدفاع إلى الهجوم'.