خبر سار | الأهلي يستعيد خدمات نجم الفريق أمام إنبي

كشف الناقد الرياضي احمد درويش، عن جاهزية الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم النادي الاهلي، للمشاركة في مباراة الفريق المقبلة أمام إنبي بالدوري المصري، بعد تعافيه من الإصابة.

وكتب احمد درويش عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "وسام أبو علي يقترب من قيادة هجوم الأهلي أمام إنبي غدًا في الدوري"

كان وسام أبو علي قد تعرض للإصابة في العضلة الخلفية قبل مواجهة الأهلي أمام الزمالك في نهائي كأس مصر.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمواجهة انبي غدا ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي وانبي في العاشرة مساء غد الاثنين وتنقل عبر قناة اون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.