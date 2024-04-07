ضربة موجعة.. إصابة نجم الأهلي قبل مواجهة إنبي في الدوري الممتازر

تعرض الدولي التونسي علي معلول، ظهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لإصابة على مستوى العضلة الخلفية، خلال مباراة الفريق ضد سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتتجه النية لدى الجهاز الفني للمارد الأحمر بقيادة السويسري مارسيل كولر من إراحة معلول في مباراة إنبي القادمة، والمقرر لها غدًا الاثنين، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ16 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفاز الأهلي على سيمبا بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة، ليتأهل إلى نصف النهائي ويضرب موعدا مع مازيمبي الكونغولي.

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمواجهة انبي غدا ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي وانبي في العاشرة مساء غد الاثنين وتنقل عبر قناة اون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.