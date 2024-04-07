رئيس YouTube يحذر من تدريب أداة Sora على مقاطع الفيديو الخاصة به

قال نيل موهان، الرئيس التنفيذي لموقع "YouTube" يوتيوب، إن استخدام مقاطع فيديو الخاصة بالموقع من أجل تدريب أداة الذكاء الاصطناعي Sora؛ سيكون انتهاكًا لسياسات النظام الأساسي وشروط الخدمة.

وصرح بأنه ليس لديه معلومات مباشرة حول استخدام شركة OpenAI عن طريق أداتها Sora لمقاطع فيديو YouTube لتدريب أداة الذكاء الاصطناعي.

وأضاف موهان أنه إذا كان الأمر كذلك، فإنه يعد انتهاكًا لشروط الاستخدام الخاصة بشركة YouTube.

وأوضح الرئيس التنفيذي لموقع YouTube أن منشئي المحتوى يأتون إلى النظام الأساسي لتحميل المحتوى، معتقدين أنه سيتم الالتزام بشروط الخدمة المنصوص عليها؛ ولهذا السبب، فهو لا يسمح بتنزيل أشياء مثل النصوص أو مقاطع الفيديو؛ لأن ذلك يتعارض مع سياساته.

ولم تعلق شركة OpenAI بعد على هذه المسألة.

وكانت رئيسة قسم التكنولوجيا في الشركة “ميرا موراتي”، قالت في مقابلة مع صحيفة “وول ستريت جورنال”، الشهر الماضي، إنها غير متأكدة مما إذا كانت Sora قد تم تدريبها على مقاطع الفيديو التي أنشأها المستخدمون من يوتيوب وفيسبوك وإنستجرام.