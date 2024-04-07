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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

رئيس YouTube يحذر من تدريب أداة Sora على مقاطع الفيديو الخاصة به

رئيس YouTube يحذر
رئيس YouTube يحذر من تدريب أداة Sora

قال نيل موهان، الرئيس التنفيذي لموقع "YouTube" يوتيوب، إن استخدام مقاطع فيديو الخاصة بالموقع من أجل تدريب أداة الذكاء الاصطناعي Sora؛ سيكون انتهاكًا لسياسات النظام الأساسي وشروط الخدمة.

وصرح بأنه ليس لديه معلومات مباشرة حول استخدام شركة OpenAI عن طريق أداتها Sora لمقاطع فيديو YouTube لتدريب أداة الذكاء الاصطناعي.

وأضاف موهان أنه إذا كان الأمر كذلك، فإنه يعد انتهاكًا لشروط الاستخدام الخاصة بشركة YouTube.

وأوضح الرئيس التنفيذي لموقع YouTube أن منشئي المحتوى يأتون إلى النظام الأساسي لتحميل المحتوى، معتقدين أنه سيتم الالتزام بشروط الخدمة المنصوص عليها؛ ولهذا السبب، فهو لا يسمح بتنزيل أشياء مثل النصوص أو مقاطع الفيديو؛ لأن ذلك يتعارض مع سياساته. 

ولم تعلق شركة OpenAI بعد على هذه المسألة. 

وكانت رئيسة قسم التكنولوجيا في الشركة “ميرا موراتي”، قالت في مقابلة مع صحيفة “وول ستريت جورنال”، الشهر الماضي، إنها غير متأكدة مما إذا كانت Sora قد تم تدريبها على مقاطع الفيديو التي أنشأها المستخدمون من يوتيوب وفيسبوك وإنستجرام.

YouTube يوتيوب نيل موهان الرئيس التنفيذي لـ YouTube Sora الذكاء الاصطناعي أداة الذكاء الاصطناعي Sora شركة OpenAI

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