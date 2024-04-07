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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس مجلس النواب يقدم واجب العزاء في وفاة الدكتور أحمد فتحي سرور

رئيس النواب يقدم
رئيس النواب يقدم واجب العزاء في وفاة أحمد فتحي سرور

حرص المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على تقديم واجب العزاء لأسرة المغفور له بإذن الله الدكتور  أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الاسبق، وذلك بمسجد المشير طنطاوي .

وكان المستشار  الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد نعى باسمه واسم أعضاء المجلس ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق ،مؤكداً أن الفقيد كان  أحد أبرز رموز القانون، لقي وجه ربه الكريم بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الوطني.

 وتابع المستشار الدكتور حنفي جبالي : لقد كان الفقيد الراحل مثالاً يٌحتذى به في خدمة وطنه وتفانيه في عمله، وكان  نموذجاً متميزاً في مختلف المواقع التي شغلها طيلة حياته ، داعيا المولى عز وجل أن يسكن الراحل فسيح جناته وأن يُلهم أهله وذويه وتلاميذه الصبر والسلوان.


 

الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب مجلس الشعب الاسبق المشير طنطاوي النواب

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