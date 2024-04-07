الأهلي يكشف عن تفاصيل جديدة بشأن جراحة حسين الشحات

كشف النادي الأهلي عن آخر تطورات الحالة الصحية لنجم الفريق حسين الشحات، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة سيمبا في دوري أبطال إفريقيا.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق عبر الموقع الرسمي للاهلي، "إن حسين الشحات، لاعب الفريق، خضع لعملية استعدال ورد في عظمة الوجه، إثر الإصابة التي تعرض لها في مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني في دور الـ8 بدوري الأبطال"

وأضاف أن العملية تمت بنجاح، وأن اللاعب سيغادر المستشفى خلال الـ48 ساعة القادمة، وأنه سيتم منحه راحة 5 أيام، بعدها يرتدي "قناع وجه"، ومن الممكن أن يمارس بعض التدريبات الخفيفة حتى لا يشعر بأية آلام.

أما بخصوص فترة الغياب، فقال جاب الله إن هذا الكلام سابق لأوانه، وسوف يتحدد في ضوء التئام الشرخ الموجود خلال الفترة المقبلة.

وأصيب الشحات خلال مباراة الأهلي الماضية أمام نظيره سيمبا التنزاني وغادرالملعب على آثرها، ونُقل إلى المستشفى فورا عقب المباراة.