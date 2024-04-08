إسرائيل تستعد لاجتياح رفح الفلسطينية.. والرئيس السيسي يحذر من خطر قادم.. وتامر عبد المنعم يفجر مفاجأة| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:



إسرائيل تستعد لاجتياح رفح الفلسطينية والرئيس السيسي يحذر من خطر قادم.. أحمد موسى يكشف مفاجأة| فيديو

تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن استقبال الرئيس السيسي، لـ ويليام بيرنز رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وقال الإعلامي أحمد موسى،: "الرئيس أكد أن المخاطر المحيطة بالدولة كبيرة، ويجب أن يكون هناك وعيا تجاه القضية، وذلك خلال حضوره حفل إفطار الأسرة المصرية، ولقائه ويليام بيرنز، رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية".

تامر عبد المنعم يفجر مفاجأة: سب الإخوان لشقيقي المتوفى جعلني أعتزل التمثيل

قال الفنان تامر عبدالمنعم، إنّ “حملة تنمر” أجبرته على اعتزال التمثيل.

واسترسل:"أخويا مات والبعض قل أدبه عليه ودخلوا في حرمانية الموتى، وفي لحظة ضعف صعبت عليّا نفسي؛ لأني ماليش ذنب إني أخي توفي، ثم تراجعت فورا عن الاعتزال".



دبلوماسي سابق: الولايات المتحدة تأسف للخسائر الهائلة في قطاع غزة

قال بيتر همفري، الدبلوماسي السابق، إنه يتوقع أن الإدارة الأمريكية تحاول أن تهدد الحكومة الإسرائيلية جراء ما يحدث في قطاع غزة، ولكن على المستوى بعيد الأمد يمكن في أي لحظة أن تستخدم إيران هذا الأمر من أجل إطلاق سراح حزب الله، وأن تحثه إلى شن مزيد من الهجمات من جانب الحوثيين على سبيل المثال أو شن هجمات من إيران نفسها.



تضم مجموعة من النباتات النادرة.. شاهد أكبر مزارع الشرق الأوسط في مصر

واصل الإعلامي يسري الفخراني، جولاته في برنامج "باب رزق" المذاع على قناة "dmc" وهذه المرة زار واحدة من أكبر مزارع الشرق الأوسط، والتي تضم مجموعة من النباتات النادرة.



أحمد موسى يشيد بالمظاهر الجمالية في محافظة القاهرة على الطريق الدائري.. فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على واجهات المنازل التي قامت بتنفيذها محافظة القاهرة على الطريق الدائري خلال الفترة الماضية، قائلا: "منظر جمالي حلو".

سياسات بايدن وترامب تجاه الهجرة غير الشرعية.. اتهامات متبادلة لكسب الانتخابات

عرض برنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية آية لطفي، بعنوان: "سياسات بايدن وترامب تجاه الهجرة غير الشرعية.. اتهامات متبادلة لكسب الانتخابات".

خبير: ترامب يوظف قضية المهاجرين غير الشرعيين للفوز بالانتخابات الأمريكية

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير الشؤون الأمريكية، إنه يتم توظيف قضية المهاجرين لاعتبارات سياسية وانتخابية من دونالد ترامب، فهو يصور أن هؤلاء أخطار على أمريكا، وأنهم أخطار لجلب المخدرات وعصابات الإجرام، ومحاولة لاستقطاب القاعدة الصلبة له خاصة من البيض في الولايات المتأرجحة ولا سيما ميتشجن.

أحمد موسى: 19 ألف شاحنة مساعدات دخلت غزة من تبرعات المصريين.. فيديو

تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن الجهود المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، معقبا: "بنساعد وهنفضل نساعد وبلاش تطاول".



تامر عبدالمنعم عن هجومه على سمية الخشاب: «مهرجان الجونة اختُزل في فستانها»

علق الفنان تامر عبدالمنعم، على هجومه على الفنانة سمية الخشاب بسبب إحدى دورات مهرجان الجونة، حيث قال في وقت سابق: «أتحدى تكون شافت فيلم من أفلام مهرجان الجونة».

أحمد العوضي: ياسمين عبد العزيز الحب الحقيقي والوحيد في حياتي

استضافت الإعلامية منى عبدالوهاب، مقدمة برنامج ع المسرح، المُذاع عبر فضائية الحياة، مساء الأحد، النجم الفنان أحمد العوضي، في حلقة مميزة كشف خلالها عن الكثير من جوانب حياته الخاصة.

وخلال اللقاء تحدث الفنان أحمد العوضي، عن علاقته مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز، قائلا :"ياسمين عبد العزيز الحب الحقيقي والوحيد في حياتي، وحب حياتي الحقيقي".

