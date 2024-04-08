سعاد صالح تفجر مفاجأة: مذهب ابن حزم يقول الشاب يرى خطيبته عريانة

علقت الدكتورة سعاد صالح استاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر على فتوى رؤية الخاطب لخطيبته قائلة: "الخطبة مجرد وعد للزواج وليس زواج واختلف الفقهاء فيما يرى الخاطب من مخطوبته.

واستشهدت خلال لقائها ببرنامج "أسرار"، مع الإعلامية "أميرة بدر"، والمذاع على فضائية "النهار"، بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام جاء عاما قال انظر اليها مقالوش انظر الى كذا فانه احرى ان يؤدم بينكما، والبعض قال ينظر الى الوجه والكفين قياسا على ما يظهر منها اثناء الصلاة.

واسترسلت: "أحد الحنابلة قال ينظر على ما يظهر منها اثناء قيامها ببعض الاعمال المنزلية بهذا النص".



‎وأوضحت “الناس قالوا سعاد صالح قالت ينظر وهي عريانة ازاي يعني، لكن من حقه يشوف شعرها ووشها حتى ولو منتقبة وبقولها وانا مصرة عليها، من حقه يعاين والزواج حياة لازم يشوف”.