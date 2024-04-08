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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ملفات حساسة وخطيرة.. تفاصيل زيارة وزير الخارجية الروسي إلى الصين

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيقوم بزيارة رسمية إلى الصين في الفترة من 8 إلى 9 أبريل، حيث من المقرر أن يجري محادثات مع نظيره الصيني وانج يي.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية الروسية، فإنه لافروف سيناقش مع نظيرة الصيني مجموعة واسعة من قضايا التعاون الثنائي والتفاعل على الساحة الدولية، بما في ذلك العمل في الأمم المتحدة ومجموعة البريكس ومنظمة شنجهاي للتعاون ومجموعة العشرين وأبيك وغيرها من الآليات المتعددة الأطراف.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، إنه من المتوقع أيضًا أن يتبادل الطرفان وجهات النظر حول عدد من الموضوعات الساخنة والقضايا الإقليمية، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

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