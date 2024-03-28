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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لافروف: روسيا لا يمكنها استبعاد تورط أوكرانيا في الهجوم الإرهابي على كروكوس

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن موسكو لا يمكنها استبعاد تورط كييف في الهجوم الإرهابي على قاعة مدينة كروكوس.

وأضاف لافروف في مقابلة مع صحيفة إزفستيا الروسية أن الغرب يعمل بشكل مثير للريبة على إقناع الجانب الروسي، ليس فقط علنًا، ولكن أيضًا من خلال الاتصالات من خلال البعثات الدبلوماسية، بأنه ليست هناك حاجة للاشتباه في كييف، دون توضيح السبب.

وشدد وزير الخارجية الروسي على أنه "على الرغم من أنه من وجهة نظر المنطق السليم، فإن الإجابة على سؤال من المستفيد من ذلك، يتم طرح مثل هذا السؤال دائمًا عند ارتكاب جرائم يجب حلها، لا يمكننا استبعاد أوكرانيا".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن المعلومات حول التهديد الإرهابي التي تم نقلها إلى روسيا في مارس كانت واضحة ومفصلة.

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