عاجل.. مصدر للقاهرة الإخبارية: مغادرة وفدي قطر وحماس والعودة لمصر خلال يومين

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها أن مصدر رفيع المستوى أكد على مغادرة وفدي قطر وحماس والعودة للقاهرة خلال يومين للتوافق على بنود الاتفاق النهائي.

وذكر المصدر أن مصر تؤكد استمرار جهود الوصول لاتفاق هدنة في قطاع غزه مع تقدم ملحوظ في التوافق حول العديد من النقاط الخلافية.

وأكمل المصدر: جولة المفاوضات بالقاهرة تشهد تقدما كبيرا في تقريب وجهات النظر.

ولفت إلى أن هناك تقدما في المباحثات والتوافق على المحاور الأساسية بين كافة الأطراف، ومغادرة الوفدين الأمريكي والاسرائيلي خلال ساعات واستمرار المشاورات خلال الـ ٤٨ ساعة القادمة.