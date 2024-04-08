سعاد صالح: يمكن للشاب رؤية خطيبته عريانة..وليس من حقهما معرفة ماضي الآخر

خصص برنامج أسرار أميرة المذاع على قناة النهار حلقة خاصة للحديث مع دكتور سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الحديث عن بعض الفتاوى والمواقف الدينية..حيث:

سعاد صالح تفجر مفاجأة: مذهب ابن حزم يقول الشاب يرى خطيبته عريان

علقت الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر على فتوى رؤية الخاطب لخطيبته قائلة: "الخطبة مجرد وعد بالزواج وليس زواج واختلف الفقهاء فيما يرى الخاطب من مخطوبته.

سعاد صالح ترد على فتوى إرضاع الكبير .. تفاصيل

أجابت الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، عن سؤال آخر وجه إليها في الحلقة مفاداه: فتوى إرضاع الكبير هل هي موجودة وهل هي حقيقة.

سعاد صالح: هل واحد زي مجدي يعقوب وما قدمه للفقراء يدخل النار!

علقت الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر على تساؤل دخول الجنة لغير المسلمين.

سعاد صالح: ليس من حق الزوجين معرفة ماضي الآخر

علقت الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر على فتوى ترقيع غشاء البكارة