سعاد صالح ترد على فتوى إرضاع الكبير .. تفاصيل

أجابت الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، عن سؤال آخر وجه إليها في الحلقة مفاداه: فتوى إرضاع الكبير هل هي موجودة وهل هي حقيقة؟.

وقالت خلال حوارها ببرنامج الأسرار المذاع على قناة النهار: لا الإرضاع للأطفال فقط، في حديث أن السيدة عائشة كانت لما تحب أن حد يدخل عليها كانت تخلي حد من قرايبها يرضعه وهو صغير وطفل حتى يكون قريبها.

وعلقت الدكتورة سعاد صالح استاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر على فتوى ترقيع غشاء البكارة قائلة: “لو بنت غلطت مع واحد وحبت تعمل عملية ترقيع لغشاء البكارة عشان تستر على نفسها كنوع من الستر ومتقولش لجوزها ده مفيهوش حرمانية”.