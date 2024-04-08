سعاد صالح: ليس من حق الزوجين معرفة ماضي الآخر

علقت الدكتورة سعاد صالح استاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر على فتوى ترقيع غشاء البكارة قائلة: “لو بنت غلطت مع واحد وحبت تعمل عملية ترقيع لغشاء البكارة عشان تستر على نفسها كنوع من الستر ومتقولش لجوزها ده مفيهوش حرمانية”.

وأضافت سعاد صالح، خلال استضافتها

ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار:" دا رأي دكتور علي جمعه ايام ماكان مفتي ورأي اساتذة كثيرين من جامعة الازهر، وكنت ضده وقلت حرام لأنه غش، لكن اقنعوني لأن الاسلام يميل للستر".



‎واسترسلت: “موضوع عملية ترقيع غشاء البكارة فيه نوعين مغتصبة وفيه اللي غلطت، مش معقول اعاقبها لانها مكبرة، اما بالتراضي بوازن بين ضرر اخف وضرر اشد”.

وأكملت:"عندنا في الشريعة ليس من حق الزوج او الزوجة معرفة ماضي الاخر".