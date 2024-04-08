عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الكرة المصرية السابق: الزمالك صعد لنصف نهائي الكونفدرالية بـ"اسمه"

الزمالك أمام مودرن
الزمالك أمام مودرن فيوتشر

أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن الزمالك لم يكن جيدًا في لقاء فيوتشر في إياب ربع نهائي الكونفدرالية، مشيرا إلى أن معظم لاعبي الفريق الأبيض بعيدين عن مستواهم، والتغييرات التي شاركت في الشوط الثاني لم تصنع الفارق، وظهرت حالة إجهاد على بعض اللاعبين.

 

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "فيوتشر لم يذهب لمرمى الزمالك سوى بركلة ركنية سكنت الشباك، والفريق الأبيض كسب باسمه وبسوء مستوى منافسه في أرضية الملعب، ولكن أحمد حمدي من العناصر الجيدة، و محمد شحاتة أيضا أدى بشكل مقبول، لكنه تأهل بمستوى (ضعيف) للغاية، حتى الأهلي لو منافسه سيمبا كان يمتلك مهاجم قوي كان من الممكن أن يتعرض لأي نتيجة غير جيدة".

 

وأضاف: "فيوتشر يدافع جيدًا لكنه لم يهاجم بالشكل المطلوب، ومعظم لاعبي الزمالك لم يستطيعوا التحكم في مجريات اللقاء والتمريرات كانت خاطئة على أرضية الملعب (المبللة) أكثر من اللازم، والمواجهة المقبلة أمام دريمز الغاني في المتناول، وهي أقرب فرصة للزمالك من أجل الفوز باللقب الافريقي".

 

وواصل: "فيوتشر لديه عناصر جيدة مثل باسم علي، وزعزع، وأحمد عاطف، لكنهم في النهاية لا يستطيعون مجاراة الزمالك أو التغلب عليه، وأحمد سيد زيزو كان يجري في الملعب بلا فائدة، وأنا مُشفق عليه تمامًا في ظل كواليتي العناصر الموجودة بجواره، عكس عندما يلعب بجوار فرجاني ساسي وبنشرقي وغيرهم من العناصر المميزة".

 

الكرة المصرية الزمالك فيوتشر الفريق الأبيض أحمد حمدي محمد شحاتة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلة القدر الآن 29 رمضان.. معظم علاماتها ظهرت وباقي واحدة بعد 3 ساعات

مليار جنيه هدية للمصريين| التفاصيل الكاملة لزيادة الأجور والمعاشات

ثغرة في العقد| الزمالك يفاوض نجم الأهلي.. صفقة ثأرية من العيار الثقيل

هل ظهرت علامات ليلة القدر 29 رمضان؟ 8 حقائق تؤكد ظهورها

رد فعل صادم من ياسمين عبدالعزيز بعد حلقة العوضي في "على المسرح"

طقس اليوم .. أمطار غزيرة تضرب هذه المحافظة

يوم الخميس| مفاجأة بشأن موعد عيد الفطر.. موقف مصر ودولة عربية تصوم يوم إضافي

ضربة موجعة.. إصابة نجم الأهلي قبل مواجهة إنبي في الدوري الممتاز

موضوعات متعلقة

علي معلول يخوض تدريبات استشفائية في مران الأهلي

بشرى سارة بشأن عودة إمام عاشور للملاعب

لاعب الزمالك السابق: مباراة فيوتشر صعبة للغاية

المصري البورسعيدي: خاطبنا لجنة الحكم بشأن الأخطاء.. صبرنا ينفد

عصام مرعي: أتوقع فوز الزمالك على فيوتشر.. وهذا اللاعب مستقبل مصر

خاص| تفاصيل تصنيع أول سيارة كهربائية عربية بأياد أردنية وعُمانية

هزار وإثارة جدل..إعلامي يكشف تفاصيل تصريحات محمد عبدالله عن إمام عاشور

"ميدو" يهاجم قرارات لجنة المسابقات بسبب جماهير الكرة المصرية

ترشيحاتنا

الإسترليني يسجل 60.20 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية في مصر

هل يحدث في مصر كسوف كلي للشمس؟.. الإجابة هنا

للحرب في عدة جبهات.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد للقيام بمناورة كبيرة اليوم

التلزيق بيضايقني.. أحمد العوضي: أنا رومانسي برجولة

نجم الكرة المصرية السابق: الزمالك صعد لنصف نهائي الكونفدرالية بـ"اسمه"

هل ظهرت علامات ليلة القدر 29 رمضان؟ 8 حقائق تؤكد ظهورها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لاتندم على شرائه.. الإصدار الجديد من لاب توب Blade 18 بإمكانيات خارقة

على البحر.. جورجينا تثير الجدل بملابس جريئة

أكلات غير مكلفة.. طريقة تحضير البصارة

لوك كاجوال.. سلمى أبو ضيف تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

قرارا عاجل حول المدارس الرسمية الدولية .. الشروط موعد التقديم

رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ6000 جنيه.. تأكيد جديد من وزير العمل

حسم الجدل.. هل تجوز زكاة الفطر «نقودا» بدل الحبوب؟

قصة حب وموعد اعتزالها.. تصريحات نارية من هالة صدقي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ