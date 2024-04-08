نجم الكرة المصرية السابق: الزمالك صعد لنصف نهائي الكونفدرالية بـ"اسمه"

أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن الزمالك لم يكن جيدًا في لقاء فيوتشر في إياب ربع نهائي الكونفدرالية، مشيرا إلى أن معظم لاعبي الفريق الأبيض بعيدين عن مستواهم، والتغييرات التي شاركت في الشوط الثاني لم تصنع الفارق، وظهرت حالة إجهاد على بعض اللاعبين.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "فيوتشر لم يذهب لمرمى الزمالك سوى بركلة ركنية سكنت الشباك، والفريق الأبيض كسب باسمه وبسوء مستوى منافسه في أرضية الملعب، ولكن أحمد حمدي من العناصر الجيدة، و محمد شحاتة أيضا أدى بشكل مقبول، لكنه تأهل بمستوى (ضعيف) للغاية، حتى الأهلي لو منافسه سيمبا كان يمتلك مهاجم قوي كان من الممكن أن يتعرض لأي نتيجة غير جيدة".

وأضاف: "فيوتشر يدافع جيدًا لكنه لم يهاجم بالشكل المطلوب، ومعظم لاعبي الزمالك لم يستطيعوا التحكم في مجريات اللقاء والتمريرات كانت خاطئة على أرضية الملعب (المبللة) أكثر من اللازم، والمواجهة المقبلة أمام دريمز الغاني في المتناول، وهي أقرب فرصة للزمالك من أجل الفوز باللقب الافريقي".

وواصل: "فيوتشر لديه عناصر جيدة مثل باسم علي، وزعزع، وأحمد عاطف، لكنهم في النهاية لا يستطيعون مجاراة الزمالك أو التغلب عليه، وأحمد سيد زيزو كان يجري في الملعب بلا فائدة، وأنا مُشفق عليه تمامًا في ظل كواليتي العناصر الموجودة بجواره، عكس عندما يلعب بجوار فرجاني ساسي وبنشرقي وغيرهم من العناصر المميزة".