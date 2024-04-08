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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد.. دمار في بلدات جنوب لبنان عقب ستة أشهر من القصف الإسرائيلي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، دمار في بلدات جنوب لبنان عقب ستة أشهر من القصف الإسرائيلي.

ووفقا للتقرير، انتشرت مشاهد الدمار بعدد من البلدات والقرى الحدودية في جنوب لبنان في أعقاب القصف الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي.
 

بلدات جنوب لبنان جنوب لبنان القصف الإسرائيلي لبنان مشاهد الدمار

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