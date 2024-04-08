شاهد.. دمار في بلدات جنوب لبنان عقب ستة أشهر من القصف الإسرائيلي

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، دمار في بلدات جنوب لبنان عقب ستة أشهر من القصف الإسرائيلي.

ووفقا للتقرير، انتشرت مشاهد الدمار بعدد من البلدات والقرى الحدودية في جنوب لبنان في أعقاب القصف الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي.

