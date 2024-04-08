حقيقة تعرض مصر لإعصار نيهال خلال العيد.. شاهد

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان: “الأرصاد” عن حالة الطقس في العيد: أجواء باردة وأمطار والإعصار نيهال “كذبة”.

وجاء في التقرير أن هناك أخبارا تنشر بأن هناك إعصار نيهال قد يضرب مصر أول أيام العيد، والجميع يبحث عن حقيقة تعرض مصر لهذا الإعصار.

شائعة الأعاصير

ونفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، ما ينشر بشأن تعرض مصر لأي اعاصير الأيام المقبلة، ولكن البلاد قد تشهد سقوط أمطار، وأن الأمطار المتوقعة خلال أيام العيد لن تصل لحد الأعاصير.

وأضافت أن العيد سشيهد انخفاضًا في الحرارة، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي.

درجات الحرارة

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 26 18

العاصمة الإدارية 26 17

6 أكتوبر 27 17

بنهــــا 26 18

دمنهور 26 18

وادي النطرون 27 17

كفر الشيخ 26 17

المنصورة 26 18

الزقازيق 26 18

شبين الكوم 25 17

طنطا 26 15

دمياط 24 17

بورسعيد 23 17

الإسماعيلية 27 15

السويس 27 15

العريش 25 15

رفح 24 16

رأس سدر 28 16

نخل 27 9

كاترين 22 6

الطور 26 21

طابا 25 16

شرم الشيخ 30 21

الإسكندرية 23 15

العلمين 23 14

مطروح 22 13

السلوم 23 12

سيوة 27 13

رأس غارب 29 21

الغردقة 28 20

سفاجا 29 21

مرسى علم 29 20

شلاتين 31 21

حلايب 27 20

أبو رماد 28 20

رأس حدربة 28 19

الفيوم 28 14

بني سويف 29 13

المنيا 30 13

أسيوط 29 12

سوهاج 30 14

قنا 31 18

الأقصر 31 19

أسوان 30 19

الوادي الجديد 31 17

أبوسمبل 30 18

