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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

ملخص أحداث الحلقات الـ 28 من المسلسلات الاجتماعية والكوميدية

صدى البلد

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على فضائية القناة الأولى المصرية، تقريرًا تلفزيونيًا عن ملخص أحداث الحلقات الـ 28 من مسلسلات الاجتماعية والكوميدية المذاعة خلال شهر رمضان المبارك.

شهدت الحلقة 28 من مسلسل الكبير أوي، أحداثا مشوقة بعد تحويل الكبير دوار العمدة إلى «فندق المزاريطة»، والحجوزات أصبحت كثيرة، كما جاء إليه بلوجر يريد حجزغرفة مقابل عمل إعلان للفندق، ولكنه دخل معاهم في جدال، ثم أقنعته مربوحة أن يوافق بهدف الترويج للفندق.

أما مسلسل أمبراطوية ميم الحلقة الـ28، بطولة النجم خالد النبوي، شهد أحداث مختلفة، فبعد أن زور مروان أبو المجد توقيع والده، ووقع على عقد بيع بيتهم لصالح يحيي شاكر شعر بالحزن، وكلما تأتي فرصة يقول لوالده عن فعلته تكون الظروف غير ملائمة، ولكن مندوبة شركة يحيى شاكر ذهبت لخالد النبوي وقالت له الحقيقة أن ابنه باع بيتهم للشركة.

وفي الحلقة الـ 28 من مسلسل صدفه للفنانة ريهام حجاج، فرح قررت إخبار صدفة بقصة صديقتها التي قتلتها في المدرسة القديمة، وأوضحت لها أنها قتلتها بزجاجة بعدما «استفزتها»، إذ كانت تفتش في حقيبتها أثناء تواجدها خارج الفصل.

 

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