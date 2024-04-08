ضبط 3 أشخاص يبحثون عن كنز أثري داخل عقار في الشرابية| صور

ضبط رجال الأمن 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار داخل عقار بالشرابية.

فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بدائرة قسم شرطة الشرابية.

تم استهداف العقار، وأمكن ضبط سائق له معلومات جنائية، ونجليه لأحدهما معلومات جنائية حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار بالعقار ، وعثر بداخله على حفرة قطرها ٣ × ٣ متر بعمق ٣ متر بداخلها سلك إنارة، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.