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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 3 أشخاص يبحثون عن كنز أثري داخل عقار في الشرابية| صور

اثار الحفر
اثار الحفر

ضبط رجال الأمن 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار داخل عقار بالشرابية.

فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بدائرة قسم شرطة الشرابية.

تم استهداف العقار، وأمكن ضبط سائق له معلومات جنائية، ونجليه لأحدهما معلومات جنائية حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار بالعقار ، وعثر بداخله على حفرة قطرها ٣ × ٣  متر بعمق ٣ متر بداخلها سلك إنارة، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

التنقيب عن الاثار الشرابية القاهرة كنز أثري مديرية أمن القاهرة تنقيب عن الآثار

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