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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

عبد الصادق الشوربجي: القيادة السياسية حريصة على دعم المؤسسات الصحفية القومية

عبد الصادق الشوربجي
عبد الصادق الشوربجي

أكد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة المهندس عبد الصادق الشوربجي، حرص القيادة السياسية على دعم المؤسسات الصحفية القومية.


وقال الشوربجي إن الهيئة الوطنية للصحافة تعمل على تحديث آليات العمل في المؤسسات الصحفية القومية، وتطوير البوابات الإلكترونية والسوشيال ميديا من خلال سياسات تحريرية متوازنة تخدم أهداف الدولة المصرية وأطر العمل الوطني. 


جاء ذلك في لقاء موسع عقده المهندس عبد الصادق الشوربجي مع الرؤساء الجدد لمجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية ووكالة أنباء الشرق الأوسط، وبحضور قيادات الهيئة الوطنية للصحافة.


وشدد المهندس عبد الصادق الشوربجي على ضرورة تحقيق التناغم التام بين رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الإدارة، وضرورة تعظيم عمليات متابعه أداء المؤسسات، وتحقيق طفرة في المحتوى الإخباري والصحفي، ومواصلة دعم الحوكمة الشاملة في إدارة العمل بالمؤسسات الصحفية القومية، مع تحديث آليات العمل في المؤسسات القومية وتطوير البوابات الإلكترونية والاهتمام بالصحافة الرقمية. 


وبالنسبة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، قال إن هناك خطة متكاملة شاملة لرفع كفاءة وكالة الأنباء الوطنية المصرية (وكالة أنباء الشرق الأوسط أ ش أ) وتعزيز دورها على الساحة الإعلامية الإقليمية، والدولية، ومخاطبة الرأي العام العالمي بنفس لغته، وتطوير عمل المكاتب الخارجية والداخلية للوكالة؛ بما يعكس النهضة الشاملة التي تشهدها مصر حاليا.


وقال المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة" إنه من الضروري العمل على ضبط أوجه الإنفاق العام في المؤسسات القومية، وفي نفس الوقت العمل على تعظيم إيراداتها؛ بما يضمن انضباط العمل فيها.

وشدد على ضرورة التواصل الدائم بين القيادات، والعاملين في المؤسسات القومية، وتكثيف برامج التدريب وتطوير الأداء وإعادة التأهيل لخلق جيل جديد من شباب المحررين في الصحف القومية وتوجيه طاقات المؤسسات وتحسين أدائها".


وأضاف المهندس الشوربجي" أن الهيئة الوطنية للصحافة تعمل على ضمان ومتابعة حسن استثمار الأصول الثابتة للمؤسسات القومية، وتطوير المشروعات الاستثمارية التابعه لها، وتذليل أية عقبات أمامها؛ بما يعزز التمويل الذاتي ولا يتعارض مع طبيعة عمل تلك المؤسسات ورسالتها والدور المنوط بها والمحافظة على استدامة ربحيتها". 


وقال" إن الهيئة الوطنية للصحافة نجحت في تحويل عدد من الشركات الاستثمارية التابعة للمؤسسات القومية من نشاط خاسر إلى نشاط يحقق إيرادات". 


كما وجه المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، الشكر لرؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير المنتهية ولايتهم على ما قدموه من عطاء وبذلوه من جهد لدعم رسالة الصحافة القومية خلال الأعوام الأربعة الماضية.

 

وطالب القيادات الجديدة في المؤسسات القومية بالبناء على ما تحقق من إنجازات في إطار اتصال المسؤولية بين القيادات الجديدة والقيادات السابقة، مشددا على أن الهيئة ستظل داعمة لكافة المؤسسات الصحفية القومية خلال المرحلة القادمة. 
 

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