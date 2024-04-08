"الحضرة" للإنشاد تحيي حفلا في ساقية الصاوي 26 أبريل الجاري

تحيي فرقة "الحضرة" للإنشاد الصوفي مساء يوم الجمعة 26 أبريل الجاري حفلا بقاعة الحكمة في ساقية الصاوي تقدم خلاله مجموعة متنوعة من الابتهالات والأناشيد الصوفية وموشحات وقصائد لكبار المشايخ والمنشدين.

وقالت ساقية الصاوي - في بيان صحفي اليوم الاثنين - إن الجمهور على موعد مع قضاء ساعتين من الإنشاد لفرقة "الحضرة" حيث تقدم خلال الحفل مجموعة متنوعة من الابتهالات والأناشيد الصوفية والموشحات ، منها "الا أيها العشاق"، و"أحبك حبين"، و"تشوقت روحي"، و"مرحبا بالهاشمية".

وتعد "الحضرة" من أهم الفرق التي تهتم بنشر تراث الحضارات الصوفية، للحفاظ على مكونات التراث الديني والشعبي المصري، وتعد أول فرقة مستقلة تعتمد على الحضرة الصوفية في الغناء بالأداء الجماعي المبني على فكرة الابتهالات والإنشاد الديني والذي عاد وبقوة في الآونة الأخيرة.

وتضم الفرقة مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق الصوفية الذين يقدمون الحالة الروحانية للحضارات المصرية بشتى طرقها من خلال الإنشاد الديني والابتهالات والذكر والمديح.