لمناقشة مستجدات صفقة التبادل.. اجتماع عاجل لمجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر سيجتمع، غدا الثلاثاء لمناقشة مستجدات صفقة التبادل.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، سيجتمع مجلس الوزراء الأمني مساء الغد في الساعة 7 مساء.

ويجتمع مجلس الوزراء بشكل روتيني يوم الخميس، ووفقا للتقارير، تم تقديم الاجتماع لمناقشة مفاوضات الرهائن الجارية في القاهرة.

وفي وقت سابق من اليوم، طالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بعقد جلسة حكومية موسعة لبحث أسباب تأخير عملية رفح.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أصدر سموتريش بيانًا طالب فيه نتنياهو بعقد مجلس الوزراء الأمني فورا لمناقشة وضع الحرب في غزة، بعد انسحاب الجيش من جنوب القطاع.

وأضاف “المكان الوحيد المخول باتخاذ قرارات مهمة في الحرب هو مجلس الوزراء الأمني الكامل، ولكن لسوء الحظ ليست هذه هي الطريقة التي تجري بها الأمور".