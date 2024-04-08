وليد العطار يفجر مفاجأة عن خطاب كاف لنهائي أفريقيا بين الأهلي والوداد

نشر أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق تصريحات وليد العطار بشان إخفاءه خطاب الكاف في نهائي دوري ابطال أفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي.



وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة في تصريحات إذاعية :

اتظلمت جماهيرياً فى أزمة نهائى دورى أبطال أفريقيا ولم أخف خطاب الكاف ".

فى السياق ذاته، ‏‎كشف وليد العطار أنه تعرض للظلم من جماهير الأهلى فى توقيت أزمة استضافة نهائى دورى أبطال أفريقيا واستفدنا من الأمر بعودة النظام القديم بخوض مباراة النهائى ذهابا وإيابًا من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم.

‏‎وأوضح وليد العطار: "لم أقم بإخفاء الخطاب وهذا الأمر ظهر فى تحقيقات وزارة الشباب والرياضة والخطاب لم يأتى إلى مكتبى أولاً فى الاتحاد المصرى لكرة القدم ويمر على 6 قطاعات داخل الجبلاية قبل العرض على".