وزير خارجية سوريا: قصف إسرائيل لقنصلية إيران في دمشق "تجاوز خطير"

قال وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، اليوم الإثنين، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق انتهاك للقوانين الدولية و"تجاوز خطير".

وأضاف المقداد: الكيان الصهيوني الفاشي القائم على الحقد والكراهية لم يكتف بالجرائم التي يرتكبها يومياً في قطاع غزة والضفة الغربية بل يواصل اعتداءاته على الأراضي السورية واللبنانية".

وأوضح: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب إبادة جماعية في قطاع غزة والدعم الكامل من الولايات المتحدة هو المسؤول عن استمرار هذه الإبادة".

وتابع: نوجه مرة أخرى نداء إلى الإنسانية – إذا بقي إنسانية وخاصة في الغرب والولايات المتحدة - بوقف هذه المجزرة الصهيونية في قطاع غزة".