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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الكبير أوي 8 الحلقة 29.. انفجار داخل منزل أحمد مكي

الكبير
الكبير

شهدت أحداث الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل الكبير أوي الكثير من الأحداث الكوميدية والمثيرة بين الكبير أحمد مكي  وباقى فريق عمل المسلسل.

وبدأت الحلقة باستكمال مشروع الكبير بعد تحويل منزله إلى فندق سياحي واستقبال الكثير من الوفود الأجنبية.

ودعا الكبير أهل المزاريطة للعمل داخل الفندق ومتابعة الوفود السياحية ومنها الوفد المغربي وعلى رأسهم محمود الليثي الذى يجسد شخصية دبلوماسية مغربية مستهدفة

 

وبعد وضع العصابة القنبلة فى غرفة محمود الليثي تم تفجير الفندق لكن دون أن يصاب أحد.

 

أحداث الكبير أوي 

تدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8، حول سرقة «حزلقوم» لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية «المزاريطة» بعيد الهالوين، كما يتعرض عمدة المزاريطة «الكبير أوي» إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

أبطال مسلسل الكبير أوى 8

أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، حاتم صلاح، عبد الرحمن حسن، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، محمود الليثي، صفاء الطوخي، تأليف وإخراج أحمد الجندي.

 

الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل الكبير أوي مسلسل الكبير محمود الليثي احمد مكي

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