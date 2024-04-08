أهالي خان يونس يعودون لمدينتهم بعد أن سكنها الأشباح |فيديو

عرضت فضائية " يورونيوز " تقريرا عن عودة أهالي خان يونس إلى مدينتهم بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها .

وأصبحت المدينة تنبعث منها رائحة الموت مثل مدينة أشباح مدمر فيها كل شيء .

وعاد من نجا من الحرب في عائلة سحلول من مخيم المواصي إلى خان يونس.