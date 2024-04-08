كوبرا الحلقة 13.. القبض على محمد إمام في لبنان وصدمته بخبر رحيل والدته

شهدت الحلقة ١٣ من مسلسل كوبرا، تورط محمد إمام في أزمة جديدة مع صديقه سلطة في لبنان وقيامه بعملية خطيرة لسرقة بضاعة تخص إحدى السيدات من مجرم خطير.

نجح كوبرا في سرقة البضاعة لكن الشرطة باغتته وألقت القبض عليه وعلم بالصدفة خبر وفاة والدته.





خرج عبد الرحمن شقيق كوبرا من السجن وذهب للمعلم شيخون لينتقم منه بعد خطف شقيقته وفوجيء بصورها المسربة عبر الإنترنت.





مسلسل "كوبرا" بطولة محمد إمام، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغنى، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، الحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج أحمد شفيق وإنتاج شركة صدف، وتنفيذ المنتجة مها سليم .