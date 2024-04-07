كوبرا الحلقة 12.. محمد إمام في ورطة جديدة بلبنان وشيخون في الحبس

شهدت الحلقة 12 من مسلسل كوبرا، تطورات كبيرة بعد سفر محمد إمام إلى لبنان على مركب متنكرا في زي قبطان بحري لمقابلة صديقه سلطة الذي يقوم بدوره أوس أوس.





اعتدى شيخون على منال شقيقة كوبرا بعد خطفها في الحلقة الماضية، والتقط لها صورا خارجة انتقاماً من شقيقها ولكنها تمكنت من الهرب وإبلاغ الشرطة.





ألقى الضابط حازم القبض على شيخون وهدده بعدم الخروج من الحبس في الوقت الذي استيقظ فيه كوبرا بمنزل صديقه في لبنان ليجد مسلحين حوله في غرفته.





مسلسل "كوبرا" بطولة محمد إمام، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغنى، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، الحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج أحمد شفيق وإنتاج شركة صدف، وتنفيذ المنتجة مها سليم .