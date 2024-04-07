عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

كوبرا الحلقة 12.. محمد إمام في ورطة جديدة بلبنان وشيخون في الحبس

كوبرا
كوبرا

شهدت الحلقة 12 من مسلسل كوبرا، تطورات كبيرة بعد سفر محمد إمام إلى لبنان على مركب متنكرا في زي قبطان بحري لمقابلة صديقه سلطة الذي يقوم بدوره أوس أوس.


 

اعتدى شيخون على منال شقيقة كوبرا بعد خطفها في الحلقة الماضية، والتقط لها صورا خارجة انتقاماً من شقيقها ولكنها تمكنت من الهرب وإبلاغ الشرطة.

 

txt

كوبرا الحلقة 11.. شيخون يخطف شقيقة محمد إمام الذي يستعد للهرب

txt

كوبرا الحلقة 10.. وفاة والدة محمد إمام وهروبه من حفل زفافه


 

ألقى الضابط حازم القبض على شيخون وهدده بعدم الخروج من الحبس في الوقت الذي استيقظ فيه كوبرا بمنزل صديقه في لبنان ليجد مسلحين حوله في غرفته.


 

مسلسل "كوبرا" بطولة محمد إمام، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغنى، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، الحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج أحمد شفيق وإنتاج شركة صدف، وتنفيذ المنتجة مها سليم .

كوبرا مجدى كامل محمود البزاوي محمود عبد المغني مسلسل كوبرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تتعرض مصر لـ العاصفة نهال؟.. الأرصاد تكشف الحقيقة

زكاة الفطر «طعام ولا فلوس».. مفتي السعودية: لا تجوز نقدا.. ودار الإفتاء تحسم

فضيحة مسئول..ماذا حدث لطالبة كلية الزراعة في غرفة حديقة الأسماك بالزمالك |خاص

وداعا رمضان.. موعد عيد الفطر الثلاثاء أم الأربعاء؟ دار الإفتاء تحدد التوقيت الصحيح

بعد 6 أيام من الحفر.. استخراج جثمان الشاب طه ضحية بئر الصحراء بالمنيا

أول رد فعل من خالد الغندور بعد خسارة سيدات طائرة الزمالك أمام الأهلي

صدمة لجماهير الأهلي بشأن مدة غياب حسين الشحات

إثيوبيا تراوغ لكسب الوقت.. ماذا يحدث خلف أسوار سد النهضة ؟

موضوعات متعلقة

الحشاشين الحلقة 27.. فتيات حلم الجنة يقتلن ألينار.. ويحيى ينجو من مؤامرة الصباح

الحشاشين الحلقة 27.. الهادي بن حسن الصباح على قيد الحياة وحمل نورهان

كوبرا الحلقة 11.. شيخون يخطف شقيقة محمد إمام الذي يستعد للهرب

الحشاشين الحلقة 26.. برزك أوميد يقـ.ـتل الهادي بن حسن الصباح

كوبرا الحلقة 10.. وفاة والدة محمد إمام وهروبه من حفل زفافه

جيهان الشماشرجي: فخورة بالمشاركة في الحلقات الأخيرة من الحشاشين ومبحبش أتفرج على نفسي| حوار

الحشاشين الحلقة 25.. خروج حسن الصباح من قلعة آلموت لأول مرة

الحشاشين الحلقة 25.. لم شمل نورهان ويحيى مع أسرتها في أصفهان

ترشيحاتنا

إثيوبيا تتغنى بحل أزمة الكهرباء بسد النهضة.. وخبير يكشف الحقيقة المُرّة

بمواصفات كبيرة وسعر رخيص.. تعرف على أحدث تحفة من فيفو

قوات إسرائيلية تصيب شاباً بالرصاص في الرأس خلال اقتحام برام الله

أفضل ما يقال في ليلة القدر.. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني

ظلام كامل ببعض المناطق.. تفاصيل كسوف الشمس غدا

حزب الله ينشر أول مشاهد لإسقاط المسيرة الإسرائيلية هرمز 900 .. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث إذا لم تشحن سيارتك الهجينة؟

بعد غلاء أسعار المنازل.. سكان مدينة ينتقلون للعيش داخل سياراتهم

قبل ما تشتري.. ماذا يقول سائقو السيارات الكهربائية عن عيوبها ومميزاتها؟

جمبسوت جولد.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة لافتة

فيديو

مخلوقات غريبة .. فيديو يصدم المتابعين لفاكهة الفراولة تحت المجهر |شاهد

الزمالك لم يقدرني.. إمام عاشور: رضا عبدالعال «هجاص» والأهلي أفضل حاجة حصلت لي |فيديوجراف

رفضت تقبيلها بالمسجد.. المطربة بوسي تتصدر التريند في رمضان للمرة الثانية

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

اﻟﻤﺰﻳﺪ