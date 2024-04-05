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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

كوبرا الحلقة 10.. وفاة والدة محمد إمام وهروبه من حفل زفافه

صدى البلد

شهدت الحلقة 10 من مسلسل كوبرا، وفاة والدة محمد إمام بعد مرورها بأزمة صحية في الحبس، ولم تخبره شقيقته بالخبر رغم دفنها.


 

واضطر كوبرا للهرب من القرية أثناء حفل زفافه من نسمة بنت العمدة بعد وصول شيخون ورجاله.


 

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بعد انتهاء تصوير كوبرا.. رسالة منة فضالي لـ محمد عادل إمام

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كوبرا الحلقة 9.. محمد إمام يتورط في الزواج ووالدته تتعرض لأزمة صحية

وهرب كوبرا ولجأ إلى إحدى المنازل القريبة التي يسكنها هالة فاخر وأحمد بدير في أول ظهور لهما.


 

مسلسل "كوبرا" بطولة محمد إمام، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغنى، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، الحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج أحمد شفيق وإنتاج شركة صدف، وتنفيذ المنتجة مها سليم .

كوبرا أحمد عبد الحميد أحمد بدير احمد فتحي هالة فاخر صفاء الطوخى عادل إمام

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