كوبرا الحلقة 11.. شيخون يخطف شقيقة محمد إمام الذي يستعد للهرب

شهدت الحلقة 11 من مسلسل كوبرا، خطف شيخون لشقيقة محمد إمام بعد هروبه منه وقتل أحد رجاله في الحلقة الماضية وتهديده بالاعتداء عليها.

وأقام كوبرا لدى عائلة سيلين والقبضان، وقرر الهرب خارج مصر متنكرا في شخصية ابنهما الذي سافر منذ سنوات ولم يعد.

ووقعت غرام ضحية مكيدة من مجدي الإعلامي الذي أقنع سيكا بتسجيل فيديو لحربي يعترف فيه بتنفيذ عملية البنك ولكنه انتقم منها بسبب فيديو التيك توك الذي أدانته فيه فورطها في قضية.





مسلسل "كوبرا" بطولة محمد إمام، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغنى، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، الحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج أحمد شفيق وإنتاج شركة صدف، وتنفيذ المنتجة مها سليم .