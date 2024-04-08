الإعلامي يسري الفخراني يستعرض لوحات من السجاد يستغرق تصنيعها 13 شهرا

زار الإعلامي يسري الفخراني مركز رمسيس ويصا واصف للفنون بقرية الحرانية في محافظة الجيزة والتقى عدد من الفنانين الذي افنوا حياتهم في فن نسج السجاد يدويا.



واستعرض الفخراني عددا من السجاد المنسوج يدويا برسومات بديعة من خيال الفنانين.

وقالت سوزان رمسيس مؤسسة الجيل الثاني بمركز رمسيس ويصا إن عمق العمل الفني وتنفيذه بتلقائية بدون تصميم مسبق يجعل من الصعب على زوار المركز تصديق أن هذه الأعمال يتم تنفيذها بهذه الكيفية.

وأضافت: "لما بيشوفوا الناس الفنانين بتشتغل على النول بيفهموا وبيحسوا بالمجهود اللي بيتحط في حاجه زي هذه اللوحات".



وأشارت سوزان إلى لوحة من السجاد وصفتها بآخر العنقود واستغرقت ١٣ شهرا في تصنيعها، قائلة : اخر حاجه خالصانه جديدة منذ اسبوع ونفذتها الفنانة نجاح ٤٨ عاما والتي بدأت العمل في المركز في الثمانينات وعمرها ثماني سنوات".