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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مران الزمالك.. البدلاء والمستبعدون من مباراة فيوتشر يشاركون في تدريبات خاصة

صدى البلد

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البدلاء والمستبعدين من مواجهة مودرن فيوتشر الأخيرة في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، مجموعة الفقرات التدريبية، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الاثنين على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدت هذه المجموعة فقرة تدريبات بدنية وتأهيلية قوية في بداية المران، تحت قيادة أعضاء الجهاز الفني للفريق، و تم التركيز على رفع الحمل البدني للاعبين من أجل بالشكل الأمثل.

وخاضت هذه المجموعة فقرة خططية خاصة تحت قيادة جوزيه جوميز المدير الفني وأعضاء الجهاز المعاون، تم خلالها التركيز على تنفيذ بعض الجمل التكتيكية الخاصة بخطة لعب الفريق.

وخاض لاعبو الفريق البدلاء والمستبعدين من مواجهة مودرن فيوتشر الأخيرة، تقسيمة قوية في نهاية المران شهدت تطبيق الأفكار الخططية التي تم التدريب عليها.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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