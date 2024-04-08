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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة وبريطانيا تنفذان غارات جوية على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن

الغارات الأمريكية
الغارات الأمريكية على اليمن

وأفادت وكالة الأنباء "سبأ" التابعة لمليشيات الحوثي في اليمن، أن الولايات المتحدة وبريطانيا نفذتا سلسلة من الضربات على مواقع للحوثيين في غرب اليمن، مما أدى إلى إصابة مدني واحد.

وبحسب التقرير، استهدف الهجوم محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر، أصابت إحدى الغارات موقعًا بالقرب من منزل سكني، مما أدى إلى إصابة مدني. 

وقالت وكالة الأنباء التابعة لمليشيات الحوثي، إن الشخص المصاب في الغارات الأمريكية والبريطانية في حالة خطيرة.

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، تدمير طائرة مسيرة ومنظومة صواريخ أرض جو في منطقة في البحر الأحمر تابعة للحوثيين يوم السبت.

وقال الجيش الأمريكي، في بيان له: "أسقطنا طائرة دون طيار حوثية فوق البحر الأحمر أمس السبت".

وتابع: "دمرنا نظام صواريخ أرض-جو متنقل في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن في 6 أبريل"

الجيش الأمريكي يعلن تدمير مسيرة ومنظومة صواريخ تابعة للحوثيين في اليمن

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