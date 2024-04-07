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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الأمريكي يعلن تدمير مسيرة ومنظومة صواريخ تابعة للحوثيين في اليمن

البحر الأحمر
البحر الأحمر

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأحد، تدمير طائرة مسيرة ومنظومة صواريخ أرض جو في منطقة في البحر الأحمر تابعة للحوثيين يوم السبت.

وقال الجيش الأمريكي، في بيان له اليوم الأحد، "أسقطنا طائرة بدون طيار حوثية فوق البحر الأحمر أمس السبت".

وتابع: "دمرنا نظام صواريخ أرض-جو متنقل في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن في 6 أبر"

وأكد الجيش الأمريكي أنه "لا إصابات أو أضرار لنا أو لقوات التحالف أو السفن خلال تدمير الصواريخ الحوثية".

وفي تطور حديث، تفكر الولايات المتحدة في إلغاء التصنيف الإرهابي للحوثيين في اليمن إذا أوقفوا هجماتهم على السفن في البحر الأحمر وما حوله. ويأتي هذا الإعلان وسط مخاوف متزايدة بشأن سلامة حركة المرور البحرية في المنطقة بسبب الهجمات التي يقودها الحوثيون.

وفقا لبلومبرج، أعرب تيم ليندركينغ، المبعوث الخاص للرئيس جو بايدن إلى اليمن، عن أمله في التوصل إلى حلول دبلوماسية خلال مؤتمر صحفي، مشددًا على ضرورة إيجاد "طرق دبلوماسية خارجية" لتهدئة التوترات وإلغاء التصنيف الإرهابي المفروض على الحوثيين في نهاية المطاف. واعترف ليندركينغ بأنه على الرغم من تنفيذ غارات جوية ضد منشآت الحوثيين في اليمن، إلا أن السبل الدبلوماسية تظل حاسمة للتخفيف من حدة النزاع.

ويستهدف الحوثيون، المدعومين من إيران، السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن منذ نوفمبر. 

وأدت هذه الهجمات، التي يُنظر إليها على أنها محاولات للضغط على إسرائيل وسط صراعها مع حماس في غزة، إلى تعطيل طرق التجارة البحرية بشكل كبير، مما أجبر العديد من شركات الشحن على تحويل سفنها حول القارة الأفريقية.

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