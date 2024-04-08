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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

البنك المركزي الصيني يُقرض 70 مليار دولار لقطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

الحرب التكنولوجية
الحرب التكنولوجية بين الصين والولايات المتحدة

أعلن البنك المركزي الصيني عن خطط لإنشاء برنامج إعادة إقراض بقيمة 70 مليار دولار لدعم صناعات العلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في البلاد.

وقال بنك الشعب الصيني في بيان له إن البرنامج سيقدم قروضا عبر 21 بنكا لشركات التكنولوجيا الصغيرة والمتوسطة الحجم بسعر فائدة 1.75%، مع إمكانية تمديد القروض لمدة عام مرتين، لمدة تصل إلى عام في كل مرة.

 

ويتطلع صناع السياسات في الصين إلى تعزيز السيولة وزيادة الثقة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم وسط رياح معاكسة ناجمة عن أزمة العقارات والاحتكاكات مع الشركاء التجاريين الرئيسيين.

 

ويتوقع المحللون أن تصبح صناعة التكنولوجيا المحرك التالي للنمو في الصين وسط تراجع في قطاع العقارات، الذي كان يمثل ذات يوم نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

 

وفي الوقت نفسه، تتطلع الحكومة الصينية بقيادة الرئيس شي جين بينج أيضًا إلى مكافحة حرب تكنولوجية شنتها الولايات المتحدة وأوروبا. وفقًا لـ Asia Financial. 

 

وتتخذ واشنطن وبروكسل إجراءات متزايدة للحد من تدفقات التكنولوجيا المتقدمة إلى بكين. كما أنهم يتخذون خطوات لزيادة التعريفات الجمركية على المصنوعات الصينية التي تعتبر مستفيدة من الإعانات الحكومية السخية التي تقدمها الصين. 

 

 

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