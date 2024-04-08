الخارجية الروسية: ظهور قوات غربية في أوكرانيا يزيد مخاطر المواجهة مع الناتو

أكد رئيس الدائرة الثانية لدول رابطة الدول المستقلة بوزارة الخارجية الروسية أليكسي بولشوك، اليوم الإثنين، أنه إذا ظهرت قوات غربية في أوكرانيا، فإن خطر المواجهة المسلحة المباشرة بين الناتو وروسيا سيزداد عدة مرات.

وأضاف الدبلوماسي الروسي "لا نريد هذا النوع من التطور، نأمل أن تسود في نهاية المطاف العقلانية وغريزة الحفاظ على الذات في الغرب، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية.

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن أوكرانيا لا يمكنها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي إلا بعد انتهاء الصراع.

كما ناقش رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مسألة زيادة إمدادات الذخيرة والطائرات دون طيار وأنظمة الدفاع الجوي إلى أوكرانيا.