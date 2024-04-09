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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء يكرم الرموز المتميزة بالمحافظة في المجالات المختلفة بالمسرح المكشوف

صدى البلد

أكد محافظ جنوب سيناء خالد فودة، استمرار دعمه للمتفوقين دراسيا، والموهوبين في كافة المجالات.


وكرم فودة العديد من النماذج الناجحة في عدة مجالات منها الرياضي الحاصلين على الميداليات الذهبية، والعلمي الحاصلين علي الدكتوراة، والنماذج الناجحة بالجهاز التنفيذي، وذلك خلال احتفالية بالمسرح المكشوف بالحديقة المركزية بشرم الشيخ، مساء اليوم ضمت كافة أطياف المجتمع السيناوي.


واستعرض المحافظ بعض النماذج الناجحة من أبناء المحافظة، مشيرا إلى حصول 13 طالبا وطالبة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة تنمية مراكز القدرات للتربية الموسيقية، وحصول إحدى فتيات جنوب سيناء على درجة الدكتوراه في الآداب بمرتبة الشرف الأولى عن موضوع الصناعات الصغيرة ودورها في تمكين المرأة السيناوية، إضافة إلى حصول العديد من أبناء المحافظة على البطولات والميداليات على مستوى الجمهورية في العديد من الرياضات المختلفة.


وقرر المحافظ تقديم مبلغ 2000 جنيه لفرقة تلقائيين طور سيناء، كما قرر دعم فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية بمبلغ 2000جنيه، كما قدم تامر مكرم رئيس جمعية المستثمرين بشرم الشيخ، مكافاة قدرها 5000 جنيه لكل لاعب ولاعبة من المتميزين رياضيا تشجيعا وتحفيزا لهم.

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