قرار جديد بشأن مشروع تطوير رأس الحكمة

أصدرت الحكومة قرارًا جديدا يتعلق بمشروع رأس الحكمة، خلال تجتماع مجلس الوزراء أمس الاثنين 8 أبريل.

وجاء القرار بتخصيص قطعتي أرض ناحية الساحل الشمالي، بمحافظة مطروح، لصالح وزارة الطيران المدني، لاستخدامها في إقامة مطار دولي "مطار رأس الحكمة الدولي".

ضمن الاتفاقية الموقعة بين الحكومة و"ADQ" القابضة الإماراتية

كما يأتي القرار ضمن الاتفاقية الموقعة بين الحكومة و"ADQ" القابضة الإماراتية، في فبراير الماضي، التي تقضي باستحواذ الإماراتية على مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة على مساحة 170.8 مليون متر مربع، مقابل ضخ استثماري يقدر بـ35 مليار دولار، تنقسم إلى 24 مليار دولار تحول كاش إلى البنك المركزي المصري، إضافة إلى إسقاط ديون بقيمة 11 مليار دولار، هي ودائع لدولة الإمارات في البنك المركزي المصري، التي يجري حاليًا تحويلها إلى الجنيه المصري تمهيدًا لضخها في المشروع الاستثماري.

وأعلنت الحكومة، في وقت سابق من شهر مارس الماضي، وصول 10 مليارات دولار من دولة الإمارات إلى البنك المركزي المصري، وكان من المقرر أن تتلقي البلاد دفعة جديدة من أموال رأس الحكمة خلال الأسبوع الماضي، لم يتم الكشف عنها إلى الآن.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن العجز في صافي الأصول الأجنبية لمصر تقلص بـ217.1 مليار جنيه مصري (7.04 مليار دولار) في فبراير، بعد دفعة بقيمة 5 مليارات دولار من صفقة رأس الحكمة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد، في ضوء موافقة رئيس الجمهورية على إلغاء استقطاع موقع قرية الفتح لشباب الخريجين من محافظة بورسعيد، بهدف دعم تكامل مشروعات المحافظة التنموية.