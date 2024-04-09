لإدخال المساعدات إلى غزة.. وزير خارجية فرنسا يقترح فرض عقوبات على إسرائيل

قال وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورن، اليوم الثلاثاء، إنه ينبغي ممارسة ضغوط، وربما عقوبات، على إسرائيل لفتح المعابر للسماح بدخول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة.

وقال سيجورن لإذاعة "RFI" وتلفزيون فرنسا 24: "يجب أن تكون هناك وسائل ضغط، وهناك وسائل متعددة تصل إلى العقوبات للسماح بعبور المساعدات الإنسانية من نقاط التفتيش".

وتابع: "كانت فرنسا واحدة من أوائل الدول التي اقترحت عقوبات الاتحاد الأوروبي على المستوطنين الإسرائيليين الذين يرتكبون أعمال عنف في الضفة الغربية".

وأضاف: "سنستمر إذا لزم الأمر حتى نتمكن من إدخال المساعدات الإنسانية".

وقالت وزارة الصحة في غزة يوم الاثنين إن حوالي 33207 فلسطينيا قتلوا في ستة أشهر من الصراع.

معظم سكان الجيب البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بلا مأوى وكثير منهم معرضون لخطر المجاعة.