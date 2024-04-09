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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

عرض الوقفة..اشتري أحدث موبايل سامسونج بسعر 4444 جنيه فقط

عرض الوقفة..اشتري
عرض الوقفة..اشتري أحدث موبايل سامسونج بسعر 4444 جنيه فقط

تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر إبريل مع عروض عيد الفطر المبارك.

فشاهدنا عرضا رائعا على أحد المواقع الإلكترونية الشهيرة يبيع هاتف سامسونج Samsung Galaxy A04s بسعر 4444 جنيه فقط وهي صفقة رائعة بالتأكيد.

عرض الوقفة..اشتري أحدث موبايل سامسونج بسعر 4444 جنيه فقط

مواصفات هاتف سامسونج Samsung Galaxy A04s

 

الشاشة تأتي بشكل النوتش الصغير في منتصف الشاشة وتأتي من نوع PLS LCD بمساحة 6.5 إنش بجودة الـ HD+ بدقة 720×1600 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 270 بكسل لكل إنش بالإضافة لدعم الشاشة لمعدل التحديث الـ 90Hz لتحصل على أداء أفضل بالأخص أثناء اللعب على الشاشة.

• أما عن الأداء فالهاتفSamsung Galaxy A04s يأتي بمعالج من شركة سامسونج نفسها من نوع Exynos 850 بتكنولوجيا الـ 8 نانو مع معالج رسومي من نوع Mali-G52 فهو نفس المعالج الموجود في الـ Samsung Galaxy M12 والـ Samsung Galaxy A13 .

• الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 .

• الكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا ثلاثية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 وهي الكاميرا الأساسية أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الخاصة بالتصوير الماكرو أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الكاميرا الخاصة بالعزل بالإضافة إلى فلاش أحادي من نوع ليد فلاش .

• يدعم Samsung Galaxy A04s تصوير الفيديوهات بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة 

• البطارية تأتي بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن 15 واط .

• يأتي Samsung Galaxy A04s بنظام تشغيل اندرويد 12 مع واجهة سامسونج المخففة الـ One UI Core 4.

• يتوفر Samsung Galaxy A04s باللون الاسود وباللون الأخضر وباللون الأبيض باللون البينك .

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